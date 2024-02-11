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Политика ,  
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Данилов заявил о сложной для ВСУ ситуации на линии фронта

Секретарь СНБО Данилов: ситуация на линии фронта для ВСУ сложная
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Вооруженные силы Украины находятся в сложном положении на линии фронта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa.

«Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года, и думать, что на линии фронта легко, могут только совсем далекие от военного дела люди», — сказал он.

Данилов добавил, что, если страны Запада не станут поставлять значительно больше оружия и боеприпасов, «ситуация действительно осложнится». «Нам нужно оружие, оружие, оружие», — подчеркнул секретарь, добавив, что в вопросе поставок «жизненно важное значение» для Украины имеет позиция США, где конгресс не может одобрить выделение Киеву пакета помощи с сентября 2023 года.

По словам Данилова, «любое промедление» в поставках вооружений влияет на обстановку на поле боя. Вместе с тем он заявил, что Киев не остановится, поскольку у него «нет другого выбора».

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Что касается мотивации украинцев, Данилов сказал, что у всех она разная. «Если я скажу, что все обладают высокой мотивацией, это будет ложным утверждением. У каждого свое состояние, своя моральная ситуация и своя мотивация», — отметил он.

В середине января о критической ситуации с личным составом на многих направлениях рассказал командир 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко. По его словам, средний возраст украинских военнослужащих превышает 40 лет, поскольку с момента начала боевых действий в феврале 2022 года молодые мужчины в значительной части подразделений «закончились».

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19 декабря президент России Владимир Путин сказал, что российские войска владеют инициативой при проведении военной операции, в то время как ВСУ несут серьезные потери и тратят резервы. «По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим, там, где нужно», — отметил он.

Москва осуждает военную помощь Украине, которую предоставляют страны Запада. 14 декабря на прямой линии Путин заявил, что Украина «почти ничего не производит», а «халява (с поставками. — РБК) когда-то может и закончиться». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что предоставление военной помощи Киеву только «подливает масла в огонь» конфликта и «приносит больше страданий» украинскому народу.

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Теги
Украина СНБО Алексей Данилов ВСУ
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