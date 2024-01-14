В ВСУ заявил о критической ситуации с личным составом

Ситуация с личным составом в украинской армии критическая, средний возраст солдат значительно превышает 40 лет, заявил командир бригады ВСУ, добавив, что молодые мужчины, пришедшие в начале боев, в ряде подразделений «закончились»

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Средний возраст военных в украинской армии значительно превышает 40 лет, не хватает молодых мужчин, те, что участвовали в боевых действиях с февраля 2022 года, во многих подразделениях «закончились», заявил командир 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко в эфире телемарафона.

«На многих направлениях ситуация прямо-таки критическая с личным составом. И качество личного состава оставляет желать лучшего, потому что это в основном мужчины очень старшего возраста и кучей проблем, которые в этом возрасте возникают. Нам очень не хватает молодых парней», — сказал он.

19 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб страны и главком ВСУ Валерий Залужный попросили о мобилизации дополнительно 450-500 тыс. человек. Залужный спустя неделю сказал, что «военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное».

В том же месяце в Верховную раду внесли законопроект об ужесточении правил мобилизации. Поправки предусматривают введение электронных повесток и ограничений для тех, кто вовремя не явился в воинские части, а также снижение максимального призывного возраста с 27 до 25 лет и другие меры. Документ вызвал скандал, в связи с чем он будет изменен и доработан, и только после этого его вынесут на голосование, заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. 11 января Рада вернула проект на доработку.

Глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия в январе признал, что некоторые украинцы отправляются в зону боевых действий, не пройдя должного обучения. По его словам, одно из требований к новой версии закона состоит в необходимости отразить в нем критерии, каким должен быть курс обучения, чтобы солдаты получили нужные для службы знания и умения.