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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил об инициативе российских войск и потерях ВСУ

Путин: войска России владеют инициативой на Украине, а ВСУ несут потери
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные в зоне спецоперации на Украине где-то придерживаются тактики активной обороны тогда, когда командиры считают это целесообразным, а где-то улучшают позиции, отметил Путин
Фото: Никита Цицаги / news.ru / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / news.ru / Global Look Press

В ходе военной операции на Украине российские войска владеют инициативой, тогда как ВСУ несут тяжелые потери и растратили резервы, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим, там, где нужно», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что российские войска «где-то придерживаются тактики активной обороны», а где-то улучшают позиции.

При этом ВСУ несут тяжелые потери и значительно растратили резервы, стремясь показать «своим хозяевам» хотя бы какой-то результат контрнаступления, отметил Путин. По его словам «миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул».

Шойгу назвал потери украинской армии с начала военной операции
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Путин добавил, что все попытки Запада нанести военное и стратегическое поражение России разбились о мужество и стойкость российского солдата и столкнулись с возросшей мощью ВС России и потенциалом российской промышленности.

Запад не отказывается от своей стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине, но и Россия не намерена отказываться от своих целей в специальной военной операции на Украине, заключил президент.

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Как отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу, с начала спецоперации потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными. Так, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тыс. человек, не сумев преодолеть тактическую зону обороны российской армии.

В то же время глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный накануне отказался считать ситуацию в зоне боевых действий патовой. Он не стал раскрывать планы украинского командования на ближайшие месяцы, в том числе подтвердить планы украинского контрнаступления в 2024 году.

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Владимир Путин Украина ВС России ВСУ зона спецоперации потери резервы
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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