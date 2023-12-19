Путин заявил об инициативе российских войск и потерях ВСУ

Российские военные в зоне спецоперации на Украине где-то придерживаются тактики активной обороны тогда, когда командиры считают это целесообразным, а где-то улучшают позиции, отметил Путин

Фото: Никита Цицаги / news.ru / Global Look Press

В ходе военной операции на Украине российские войска владеют инициативой, тогда как ВСУ несут тяжелые потери и растратили резервы, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим, там, где нужно», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что российские войска «где-то придерживаются тактики активной обороны», а где-то улучшают позиции.

При этом ВСУ несут тяжелые потери и значительно растратили резервы, стремясь показать «своим хозяевам» хотя бы какой-то результат контрнаступления, отметил Путин. По его словам «миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул».

Путин добавил, что все попытки Запада нанести военное и стратегическое поражение России разбились о мужество и стойкость российского солдата и столкнулись с возросшей мощью ВС России и потенциалом российской промышленности.

Запад не отказывается от своей стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине, но и Россия не намерена отказываться от своих целей в специальной военной операции на Украине, заключил президент.

Как отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу, с начала спецоперации потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными. Так, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тыс. человек, не сумев преодолеть тактическую зону обороны российской армии.

В то же время глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный накануне отказался считать ситуацию в зоне боевых действий патовой. Он не стал раскрывать планы украинского командования на ближайшие месяцы, в том числе подтвердить планы украинского контрнаступления в 2024 году.