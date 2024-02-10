В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего вертолета Ми-8
Следователи провели осмотр упавшего вертолета Ми-8, поднятого со дна Онежского озера в Карелии. Тела всех трех членов экипажа обнаружены, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими», — уточнили в ведомстве.
Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь вечером 4 февраля. В МЧС позднее сообщили, что он рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед. По данным ведомства, на его борту находились три человека, крушение произошло во время тренировочного полета. Вертолетом управлял опытный экипаж, заверили в МЧС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
5 февраля спасатели подняли со дна Онежского озера тело первого члена экипажа, погибшего при крушении вертолета.
Ми-8 составляют основу авиапарка МЧС России для транспортировки спасателей, пострадавших, перевозки грузов и тушения природных и лесных пожаров.
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