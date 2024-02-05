В Онежском озере обнаружили первого погибшего при крушении Ми-8
Спасатели подняли со дна Онежского озера тело первого члена экипажа, погибшего при крушении вертолета Ми-8 накануне, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
«В 21:16 водолазами был поднят первый погибший член экипажа», — говорится в публикации. Тело обнаружили внутри вертолета. Водолазы продолжат работу до полуночи, а после будут обследовать периметр дна телеуправляемым роботом.
Ранее глава региона Артур Парфенчико сообщил об обнаружении в озере фрагментов вертолета на глубине 42 м.
Вертолет перестал выходить на связь вечером 4 февраля. В МЧС позднее сообщили, что он рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед. По данным ведомства, на его борту находились три человека, крушение произошло во время тренировочного полета. Вертолетом управлял опытный экипаж, заверили в МЧС.
Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). ТАСС сообщил, что сейчас рассматривают три версии крушения: ошибку экипажа, погодные условия и неисправность техники.
Ми-8 составляют основу авиапарка МЧС России для транспортировки спасателей, пострадавших, перевозки грузов и тушения природных и лесных пожаров.
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