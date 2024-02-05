На дне Онежского озера нашли обломки потерпевшего крушение Ми-8

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Спасатели обнаружили на дне Онежского озера в Карелии фрагменты вертолета Ми-8, который потерпел крушение накануне, сообщил глава региона Артур Парфенчиков в телеграм-канале.

По словам губернатора, 5 февраля около 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. «На глубине 42 м он обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета», — написал Парфенчиков. Поисковые работы продолжаются.

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь вечером 4 февраля. В МЧС сообщили, что он рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед. По данным ведомства, на его борту находились три опытных члена экипажа, крушение произошло во время тренировочного полета.

Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). ТАСС сообщил, что следователи рассматривают три версии крушения: ошибку экипажа, погодные условия и неисправность техники.