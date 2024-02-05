СК завел дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения в Карелии вертолета Ми-8, на борту которого находились специалисты МЧС, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте.
Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.
«В настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщение ведомства.
В МЧС России вертолеты Ми-8 составляют основу авиапарка для транспортировки спасателей, пострадавших, перевозки грузов и тушения природных и лесных пожаров.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточняет, что следствие рассматривает несколько версий крушения, в числе которых ошибка пилотирования, непогода и техническая неисправность. По данным агентства, экипаж вертолета не сообщал о каких-либо неисправностях, перед вылетом он прошел все регламентные процедуры.
Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС перестал выходить на связь вечером 4 февраля в районе населенного пункта Деревянное в Карелии. По данным ведомства, на его борту находились три члена экипажа, крушение произошло во время тренировочного полета. В региональном управлении МЧС рассказали «Известиям», что вертолет следовал по маршруту Петрозаводск — Вытегра.
Позднее МЧС сообщило, что Ми-8 рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед. Обломки вертолета обнаружили в 11 км от берега на глубине до 50 м. В ведомстве отметили, что судном управлял «опытный экипаж с тысячами часов налета», специалисты, которые находились на борту, «неоднократно привлекались к поиску и спасению людей». По информации Shot, никто из них не выжил.
МЧС для расследования крушения вертолета привлекло более 140 специалистов и 33 единицы техники. Работы под водой будут проводить водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 м.
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