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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал двух заместителей нового главкома ВСУ

Зеленский: заместителями Сырского стали полковники Сухаревский и Лебеденко
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский с новым составом военного руководства Украины
Владимир Зеленский с новым составом военного руководства Украины (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Заместителями нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Сухаревский занимается беспилотниками и развитием применения дронов ВСУ, а Лебеденко — инновациями и технологическим компонентом армии и боевых систем. Зеленский отметил, что ВСУ требуется четкая практика работы с новыми технологиями.

Заместителями нового начальника Генштаба генерал-майора Анатолия Баргилевича стали бригадные генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый. Горбатюк занимается оперативной работой, планированием и управлением штабами, а Шевченко — логистикой. Драпатый отвечает за качественную тренировку украинских военных.

Сырский выступил с первым заявлением после назначения главкомом ВСУ
Политика
Александр Сырский

Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ 8 февраля, он заменил Валерия Залужного. По данным издания Politico, украинские военнослужащие негативно восприняли назначение. Вслед за ним президент Украины сменил и начальника Генштаба — его возглавил Баргилевич, заняв место генерал-лейтенанта Сергея Шапталы. До этого он руководил силами территориальной обороны.

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Владимир Зеленский Александр Сырский ВСУ Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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