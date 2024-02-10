Зеленский назвал двух заместителей нового главкома ВСУ

Владимир Зеленский с новым составом военного руководства Украины (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Заместителями нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Сухаревский занимается беспилотниками и развитием применения дронов ВСУ, а Лебеденко — инновациями и технологическим компонентом армии и боевых систем. Зеленский отметил, что ВСУ требуется четкая практика работы с новыми технологиями.

Заместителями нового начальника Генштаба генерал-майора Анатолия Баргилевича стали бригадные генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый. Горбатюк занимается оперативной работой, планированием и управлением штабами, а Шевченко — логистикой. Драпатый отвечает за качественную тренировку украинских военных.

Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ 8 февраля, он заменил Валерия Залужного. По данным издания Politico, украинские военнослужащие негативно восприняли назначение. Вслед за ним президент Украины сменил и начальника Генштаба — его возглавил Баргилевич, заняв место генерал-лейтенанта Сергея Шапталы. До этого он руководил силами территориальной обороны.