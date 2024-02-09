Politico описало, как в ВСУ восприняли назначение Сырского

Репутация нового главкома ВСУ пострадала в связи с тяжелыми потерями во время обороны Бахмута, пишет NYT. Как узнало Politico, в армии его прозвали Мясником и Генералом 200. В то же время с именем Сырского связывают успехи ВСУ

Александр Сырский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Назначение генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного было негативно воспринято опрошенными Politico украинскими военнослужащими, говорившими на условиях анонимности.

«Очень плохое решение», — оценил ситуацию служащий в звании капитана.

Другой собеседник, знакомый с деятельностью Сырского, поддержал эту точку зрения. Он рассказал, что украинские военные дали Сырскому прозвища Мясник (Butcher) и Генерал 200 (от военного термина, обозначающего погибших в боевых действиях, — груз 200).

О том, что прозвище Мясник в отношении Сырского широко распространено в украинской армии, сообщает также New York Times. Как поясняет издание, это связано с боями в Артемовске (Бахмуте) и готовностью генерала вести борьбу на истощение ради контроля над городом, несмотря на тяжелые потери, что вызвало критику со стороны США и испортило его репутацию в ВСУ.

Украинские солдаты на передовой рассказывали Financial Times, что Сырский принимал решения, которые приводили к большим потерям и уничтожению некоторых наиболее опытных бригад. По мнению аналитиков, войска, которые должны были быть выведены из Бахмута, вместо обороны города, могли помочь во время летнего наступления ВСУ.

В то же время с именем Сырского связывают оборону Киева в феврале 2022 года — когда политическое руководство Украины не верило в возможность полномасштабного конфликта с Россией, он организовал два кольца обороны вокруг столицы и распределил ответственность между генералами, уполномоченными самостоятельно принимать тактические решения. В том же месяце Сырский приказал вывести военную технику с баз, чтобы в случае конфликта ее не уничтожили при авиаударах.

Другим направлением, которым командовал Сырский, стало харьковское осенью 2022 года, когда ВСУ удалось вернуть под контроль города Купянск и Изюм.

Сырскому 58 лет. Он родился в селе Новинки во Владимирской области России, на Украине живет с 1980-х годов. Учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. После провозглашения независимости Украины в 1991 году Сырский служил в украинских вооруженных силах и прошел почти все ступени профессиональной военной карьеры — от командира взвода до замначальника генштаба ВСУ. В 2015 году он возглавил штаб АТО в Донбассе и принимал участие в командовании операциями под Дебальцево и в Углегорске.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.