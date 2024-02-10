МИД Венгрии заявил об атаках на нее из-за позиции по конфликту на Украине

Венгрия подвергается нападкам со стороны трансатлантического сообщества, так как выступает за скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт всегда был уверен, что единственный способ спасти жизни людей — прекратить конфликт на Украине в кратчайшие сроки.

«Единственный способ сделать это — это прекращение огня и мирные переговоры. Это наша позиция», — подчеркнул Сийярто.

За свою точку зрения, по словам министра, Венгрия подвергается нападкам со стороны стран трансатлантического сообщества. Однако это не мешает Будапешту говорить «то, что он думает», сказал глава венгерского МИДа.

Сийярто добавил, что видит, «что большинство стран хотели бы» окончания конфликта.

Венгерские власти не раз призывали к началу мирных переговоров России и Украины. Правительство Венгрии, как отмечал Сийярто, считает, что для урегулирования конфликта также необходимы прямые переговоры между Россией и США.

О желании решить конфликт с Киевом посредством переговоров заявил и президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, Украина отказалась от них «по указанию из Вашингтона».

Весной 2022 года сторонам почти удалось добиться существенных результатов, и переговоры «были практически завершены», сказал президент России в интервью журналисту Такеру Карлсону. Ответственность за их срыв он возложил также на экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Влияние Джонсона на решение Киева прекратить переговоры подтверждал лидер «Слуги народа» Арахамия, сам бывший британский премьер этот факт отрицал.

Москва ранее не раз говорила, что готова к возобновлению диалога, но на своих условиях. Для урегулирования конфликта Россия требует в том числе признать за ней «новые территориальные реалии», прекратить поставки Киеву вооружений и подтвердить нейтральный статус Украины. Киев для начала диалога требует вывода российских войск. Обе стороны считают неприемлемыми условия друг друга.