Командование ВС США впервые поговорило с новым главкомом ВСУ по телефону
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун провел телефонный разговор с назначенным накануне главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Х.
«Генерал Сырский проинформировал генерала Брауна о своих приоритетах на посту главнокомандующего и своих дальнейших шагах», — написал он. По словам Умерова, главкомы также обсудили план действий на передовой и будущее сотрудничество.
Александра Сырского назначили новым главкомом ВСУ 8 февраля. Валерия Залужного, который занимал этот пост с июля 2021 года, отправили в отставку.
Зеленский, объявляя о назначении Сырского, отметил, что 2024 год «может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны».
Сырский получил прозвище Мясник, отмечают Washington Post, Politico и New York Times. Это связано с боями в Артемовске (Бахмуте), тяжелыми потерями и готовностью генерала продолжать оборону города в этих условиях. Его решения критиковали в Пентагоне и создали неоднозначную репутацию в ВСУ, поясняла NYT.
Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход военной операции, считают в Кремле.
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