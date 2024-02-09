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Военная операция на Украине ,  
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Освобожденных из украинского плена российских военных доставили в Москву

Минобороны: освобожденных из украинского плена военных доставили в Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена, доставили в Москву. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Военные прилетели в столицу на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России. В Москве они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — подчеркнули в Минобороны.

Военнослужащие были освобождены в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, который прошел накануне. Тогда украинские власти отдали 100 военных, российская сторона в ответ передала столько же человек.

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Предыдущий обмен военнопленными состоялся 31 января, тогда стороны освободили по 195 военных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернул 207 военных и гражданских.

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сказал РБК, что российское Минобороны за январь вернуло из украинского плена 443 военнослужащих. По его словам, обмен, который прошел 31 января, стал «самым большим».

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