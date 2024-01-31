В Госдуме раскрыли объем обмена военнопленными за январь 2024 года

Фото: Минобороны РФ

Минобороны за январь 2024 года вернуло из украинского плена 443 военнослужащих, заявил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

По его словам, обмен пленными с Украиной, который прошел 31 января, стал «самым большим».

Минобороны России сообщило, что обмен прошел по формуле «195 на 195». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернул 207 военных и гражданских.

По оценке российского президента Владимира Путина, соотношение числа взятых пленных у Москвы и Киева — примерно 1 к 10.

Предыдущий обмен должен был пройти 24 января, но он не состоялся из-за крушения Ил-76 под Белгородом. На борту самолета были 65 пленных военных ВСУ.

Минобороны России возложило вину на Киев, отметив, что Ил-76 сбили двумя зенитными ракетами, запущенными из Харьковской области.

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Путин, несмотря на инцидент, пообещал, что обмены пленными с Украиной продолжатся.

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