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Журналист Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью у Путина

Такер Карлсон опубликовал первую фотографию, на которой берет интервью у Путина
Фото: Tucker Carlson / из личного архива
Фото: Tucker Carlson / из личного архива

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первую фотографию, на которой берет интервью у российского президента Владимира Путина, в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

В подписи к изображению, на котором запечатлены Карлсон и Путин, сидящие друг напротив друга, журналист вновь анонсирует дату выхода интервью: в 2:00 мск 9 февраля. 

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В начале февраля журналист прилетел в Москву. Позже Карлсон опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что намерен взять у Путина интервью. Журналист пояснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, в то время как западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.

В Кремле подтвердили, что российский президент дал интервью Карлсону.

На фоне поездки журналиста в Россию ряд американских политиков и представителей СМИ потребовал арестовать его из-за решения взять интервью у Путина. Журналист заявил, что не считает себя предателем и не чувствует вины.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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