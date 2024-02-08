Журналист Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью у Путина

Такер Карлсон опубликовал первую фотографию, на которой берет интервью у Путина

Фото: Tucker Carlson / из личного архива

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первую фотографию, на которой берет интервью у российского президента Владимира Путина, в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

В подписи к изображению, на котором запечатлены Карлсон и Путин, сидящие друг напротив друга, журналист вновь анонсирует дату выхода интервью: в 2:00 мск 9 февраля.

В начале февраля журналист прилетел в Москву. Позже Карлсон опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что намерен взять у Путина интервью. Журналист пояснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, в то время как западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.

В Кремле подтвердили, что российский президент дал интервью Карлсону.

На фоне поездки журналиста в Россию ряд американских политиков и представителей СМИ потребовал арестовать его из-за решения взять интервью у Путина. Журналист заявил, что не считает себя предателем и не чувствует вины.