Журналист Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью у Путина
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первую фотографию, на которой берет интервью у российского президента Владимира Путина, в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).
В подписи к изображению, на котором запечатлены Карлсон и Путин, сидящие друг напротив друга, журналист вновь анонсирует дату выхода интервью: в 2:00 мск 9 февраля.
В начале февраля журналист прилетел в Москву. Позже Карлсон опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что намерен взять у Путина интервью. Журналист пояснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, в то время как западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.
В Кремле подтвердили, что российский президент дал интервью Карлсону.
На фоне поездки журналиста в Россию ряд американских политиков и представителей СМИ потребовал арестовать его из-за решения взять интервью у Путина. Журналист заявил, что не считает себя предателем и не чувствует вины.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
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