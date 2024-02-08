Белгородский губернатор сообщил о пятерых раненых при обстреле села Ржевка

Гладков сообщил о пятерых раненых при обстреле села Ржевка

Фото: Яндекс.Карты

При обстреле со стороны ВСУ села Ржевка в Белгородской области ранения получили пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей», — написал глава региона.

Он уточнил, что еще четверо пострадавших, среди которых двое мужчин и две женщины, получили осколочные ранения нижних конечностей.

При обстреле различные повреждения получили два частных домовладения.

Ржевка входит в Шебекинский городской округ. Накануне город Шебекино был обстрелян артиллерией ВСУ, пострадали два человека.

«У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», — написал тогда Гладков.

Кроме того, снаряд взорвался на стоянке одного из промышленных предприятий, повреждения получили десять автомобилей и кровля одного из цехов.