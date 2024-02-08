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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о пятерых раненых при обстреле села Ржевка

Белгородский губернатор сообщил о пятерых раненых при обстреле села Ржевка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

При обстреле со стороны ВСУ села Ржевка в Белгородской области ранения получили пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей», — написал глава региона.

Он уточнил, что еще четверо пострадавших, среди которых двое мужчин и две женщины, получили осколочные ранения нижних конечностей.

При обстреле различные повреждения получили два частных домовладения.

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Фото:Яндекс.Карты

Ржевка входит в Шебекинский городской округ. Накануне город Шебекино был обстрелян артиллерией ВСУ, пострадали два человека.

«У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», — написал тогда Гладков.

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Кроме того, снаряд взорвался на стоянке одного из промышленных предприятий, повреждения получили десять автомобилей и кровля одного из цехов.

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Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область раненые
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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