Власти сообщили о последствиях второй за день атаки Vampire по Белгороду

Город дважды за день пытались обстрелять с помощью РСЗО Vampire, в общей сложности были сбиты 12 реактивных снарядов. Во время второй атаки, в отличие от первой, никто не пострадал

Фото: Минстрой России / VK

Силы ПВО сбили на подлете к Белгороду пять воздушных целей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах в 1-м МКД, также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях и повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении», — сообщил он.

Также есть повреждения в двух частных домах в Белгородском районе, посечены три автомобиля, добавил Гладков.

Минобороны уточнило, что около 19:50 в небе над Белгородской областью были сбиты снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Во время первой атаки, когда были сбиты семь снарядов Vampire (около 16:30), пострадали два человека, сообщил ранее Гладков. Один из пострадавших получил баротравму, помощь ему оказали на месте, второго раненого госпитализировали с осколочным ранением головы и контузией.

В двух многоквартирных домах были выбиты окна, повреждения получили 15 автомобилей, также были последствия на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе были повреждены два частных дома и одно предприятие.

В целом в регионе за 6 февраля было зафиксировано еще как минимум четыре атаки. Под обстрелом оказался город Шебекино, там пострадали двое человек: мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, женщина — контузию, их госпитализировали. Также были атакованы села Новая Таволжанка в Шебекинском районе и Пороз в Грайворонском. Также над территорией области сбили два беспилотника.