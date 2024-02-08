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Война в Сирии ,  
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Al Mayadeen сообщил об атаке беспилотника на базу США на востоке Сирии

Al Mayadeen: беспилотник атаковал американскую базу на востоке Сирии
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Война в Сирии

На военной базе США на востоке Сирии произошли взрывы, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Сообщение о взрывах появилось в 23:34 по местному времени (совпадает с московским). Позднее Al Mayadeen уточнил, что американскую базу атаковал беспилотник.

Военная база США, по которой нанесли удар, расположена на территории нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

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Фото:Lior Mizrahi / Getty Images

3 февраля под удар попала американская база, расположенная возле газового месторождения Конико в Дейр-эз-Зор. Это произошло после атаки США на объекты в Сирии и Ираке.

Удары США, в свою очередь, стали ответом на атаку беспилотника на американскую авиабазу в Иордании вблизи границы с Сирией 28 января. Тогда погибли трое американских военнослужащих.

«Пусть все, кто может пытаться навредить нам, знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», — заявил тогда президент Джо Байден, комментируя удар США.

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