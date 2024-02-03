Байден объявил об ударах США по иранским объектам в Ираке и Сирии

Байден объявил об ударах по иранским объектам в Ираке и Сирии

США после гибели трех американских солдат нанесла удары по объектам Ирана и поддерживаемых им группировок в Ираке и Сирии. Байден пообещал: если кто-либо «причинит вред американцу, мы ответим». Иран заверил в подготовке ответа

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США нанесли авиационные удары по объектам иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и связанных с ним групп ополченцев на территории Сирии и Ирака. Об этом сообщило Центральное командование США.

Удары нанесены по более 85 целям, для этого задействовали большое число самолетов, в том числе — дальние бомбардировщики, прилетевшие с баз в США. В качестве целей, уточнило ведомство, были выбраны оперативные и командные центры, склады беспилотников и ракет, разведцентры, объекты логистики и цепочек поставок групп, которые способствовали нападениям на американские войска и прочие коалиционные силы.

«Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору. Соединенные Штаты не ищут конфликтов ни на Ближнем Востоке, ни где-либо еще в мире. Но пусть все, кто может пытаться навредить нам знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», — заявил президент Джо Байден.

Пентагон дал понять, что действия американских военных будут «многоуровневыми». «У нас есть возможность отреагировать несколько раз, в зависимости от ситуации. У них большие возможности. У меня гораздо больше», — пояснил министр обороны Ллойд Остин на пресс-конференции.

После ударов американская база на месторождении газа «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, передает Al Mayadeen.