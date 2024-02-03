 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война в Сирии ,  
0 

Al Mayadeen сообщил о ракетном обстреле базы США в Сирии

Al Mayadeen: база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
Сюжет
Война в Сирии

Американская военная база в Сирии подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen. Это произошло после удара США по целям в Сирии и Ираке.

Военная база расположена возле газового месторождения Конико в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным телеканала, были слышны взрывы и видны клубы дыма. Информации о том, кто нанес удары, пока нет.

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Это стало ответом на атаку американской авиабазы в Иордании 28 января. Тогда погибли три американских военнослужащих — впервые с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

США анонсировали новые удары по иранским объектам «в ближайшие дни»
Политика

В Центральном командовании США уточнили, что военные запустили более 125 снарядов. Белый дом предупредил, что в ближайшие дни примут дополнительные меры, чтобы положить конец атакам по своим базам на Ближнем Востоке.

Власти отметили, что военные тщательно выбирали цели, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Источники Al Mayadeen сообщили, что большинство объектов, на которые напали США, были эвакуированы до операции.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Теги
Сирия США военная база
Материалы по теме
США анонсировали новые удары по иранским объектам «в ближайшие дни»
Политика
США начали удары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке
Политика
Байден объявил об ударах по иранским объектам в Ираке и Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Итальянский замминистра, пожелавший смерти репортеру, подал в отставку Политика, 05:25
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 04:55
Politico узнало, кто убедил Орбана помочь Украине Политика, 04:51
Милош Бикович покинул сериал «Белый лотос» после претензий Украины Технологии и медиа, 04:47
Al Mayadeen сообщил о ракетном обстреле базы США в Сирии Политика, 04:18
В трех областях Украины прогремели взрывы Политика, 03:58
Politico узнало о «яростных комментариях» Байдена о Трампе Политика, 03:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Вильфанд пообещал теплый февраль, но призвал не радоваться весне Общество, 03:36
США анонсировали новые удары по иранским объектам «в ближайшие дни» Политика, 03:14
В Домодедово застрелили водителя скорой помощи Общество, 02:29
Полиции поручили «профилактическую работу» с осужденными за дискредитацию Политика, 02:23
Турецкий подрядчик «Лахта Центра» и Москва-Сити продал бизнес в России Бизнес, 02:06
Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии Технологии и медиа, 01:44
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и получил в ответ зайчика Общество, 01:18