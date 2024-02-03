Al Mayadeen сообщил о ракетном обстреле базы США в Сирии

Американская военная база в Сирии подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen. Это произошло после удара США по целям в Сирии и Ираке.

Военная база расположена возле газового месторождения Конико в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным телеканала, были слышны взрывы и видны клубы дыма. Информации о том, кто нанес удары, пока нет.

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Это стало ответом на атаку американской авиабазы в Иордании 28 января. Тогда погибли три американских военнослужащих — впервые с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

В Центральном командовании США уточнили, что военные запустили более 125 снарядов. Белый дом предупредил, что в ближайшие дни примут дополнительные меры, чтобы положить конец атакам по своим базам на Ближнем Востоке.

Власти отметили, что военные тщательно выбирали цели, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Источники Al Mayadeen сообщили, что большинство объектов, на которые напали США, были эвакуированы до операции.