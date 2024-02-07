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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль нанес удары по городу Хомс в Сирии

Sana: в результате атаки Израиля на город Хомс в Сирии погибли люди
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль нанес несколько авиадуров по городу Хомс в Сирии, сообщило агентство Sana.

В результате атаки погибли и пострадали мирные жители. Сирийское радио Sham FM сообщило, что в Хомсе обрушился дом, пять человек получили ранения. Был нанесен материальный ущерб частной и государственной собственности.

Sky News Arabia передает, что сирийские средства ПВО сбили несколько израильских ракет.

Сирия обвинила Израиль в ударе по пригороду Дамаска
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2 января израильские военные нанесли авиаудар по пригороду Дамаска, который одним из первых выступил с поддержкой действий ХАМАС.

После начала войны Израиля с палестинским движением ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об обстрелах с сирийской территории. Несколько раз ЦАХАЛ атаковал объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты.

Власти ряда западных стран, а также России ранее выразили опасения, что конфликт может распространиться на другие государства на Ближнем Востоке.

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Теги
Сирия Израиль атака
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