Sana: в результате атаки Израиля на город Хомс в Сирии погибли люди

Израиль нанес удары по городу Хомс в Сирии

Израиль нанес несколько авиадуров по городу Хомс в Сирии, сообщило агентство Sana.

В результате атаки погибли и пострадали мирные жители. Сирийское радио Sham FM сообщило, что в Хомсе обрушился дом, пять человек получили ранения. Был нанесен материальный ущерб частной и государственной собственности.

Sky News Arabia передает, что сирийские средства ПВО сбили несколько израильских ракет.

2 января израильские военные нанесли авиаудар по пригороду Дамаска, который одним из первых выступил с поддержкой действий ХАМАС.

После начала войны Израиля с палестинским движением ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об обстрелах с сирийской территории. Несколько раз ЦАХАЛ атаковал объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты.

Власти ряда западных стран, а также России ранее выразили опасения, что конфликт может распространиться на другие государства на Ближнем Востоке.