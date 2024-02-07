Израиль нанес удары по городу Хомс в Сирии
Израиль нанес несколько авиадуров по городу Хомс в Сирии, сообщило агентство Sana.
В результате атаки погибли и пострадали мирные жители. Сирийское радио Sham FM сообщило, что в Хомсе обрушился дом, пять человек получили ранения. Был нанесен материальный ущерб частной и государственной собственности.
Sky News Arabia передает, что сирийские средства ПВО сбили несколько израильских ракет.
2 января израильские военные нанесли авиаудар по пригороду Дамаска, который одним из первых выступил с поддержкой действий ХАМАС.
После начала войны Израиля с палестинским движением ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об обстрелах с сирийской территории. Несколько раз ЦАХАЛ атаковал объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты.
Власти ряда западных стран, а также России ранее выразили опасения, что конфликт может распространиться на другие государства на Ближнем Востоке.