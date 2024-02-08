Кулеба заявил о дефиците снарядов у ВСУ из-за неподготовленности ЕС

Кулеба: ВПК Европы не может соперничать с российским, у ВСУ дефицит снарядов

Военно-промышленный комплекс Европы не может соперничать с российским, из-за чего ВСУ испытывают дефицит снарядов, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы. Страдаем действительно от снарядного дефицита, и главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод», — сказал Кулеба.

Боррель прибыл в Киев утром 6 февраля. Он заявил, что во время визита собирается обсудить с руководством Украины комплекс обязательств, которые Евросоюз возьмет на себя, для обеспечения ее безопасности.

8 февраля американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины о нехватке снарядов у ВСУ. Особенно остро нехватка боеприпасов ощущается в артиллерии: на один выпущенный Украиной снаряд приходится 10 российских.

16 января, на фоне перерыва в поставках военной помощи со стороны США, Кулеба заявил, что украинцы будут воевать лопатами, если у них закончится оружие. Он отметил, что для страны «на карту поставлено существование нации».

Россия осуждает предоставление военной помощи Украине западными странами. В Кремле считают, что это затягивает боевые действия, приносит больше страданий украинскому народу, но не повлияет на результат конфликта.