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Военная операция на Украине ,  
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Боррель сообщил, что из-за воздушной тревоги начал утро в укрытии в Киеве

Боррель сообщил, что из-за воздушной тревоги начал утро в укрытии в Киеве
Сюжет
Военная операция на Украине
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что начал день 7 февраля с пребывания в укрытии в Киеве из-за воздушной тревоги.

«Начинаю утро в укрытии, так как по всему Киеву звучат сигналы воздушной тревоги», — написал он в соцести X (ранее Twitter).

Боррель прибыл в Киев накануне утром, 6 февраля. Он пояснил, что собирается обсудить с руководством Украины обязательства Евросоюза по обеспечению ее безопасности.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

О взрывах и работе средств ПВО в Киеве мэр Виталий Кличко сообщил утром 7 февраля. Местная военная администрация призывала граждан оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Николаеве, Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Во Львовской области, Киеве, Кировограде, Кривом Роге и Сумах действовала ракетная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Жозеп Боррель Украина Киев Укрытие Воздушная тревога
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