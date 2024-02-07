Боррель сообщил, что из-за воздушной тревоги начал утро в укрытии в Киеве
Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что начал день 7 февраля с пребывания в укрытии в Киеве из-за воздушной тревоги.
«Начинаю утро в укрытии, так как по всему Киеву звучат сигналы воздушной тревоги», — написал он в соцести X (ранее Twitter).
Боррель прибыл в Киев накануне утром, 6 февраля. Он пояснил, что собирается обсудить с руководством Украины обязательства Евросоюза по обеспечению ее безопасности.
О взрывах и работе средств ПВО в Киеве мэр Виталий Кличко сообщил утром 7 февраля. Местная военная администрация призывала граждан оставаться в укрытиях.
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Николаеве, Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Во Львовской области, Киеве, Кировограде, Кривом Роге и Сумах действовала ракетная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе
Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео
Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют
В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат
Названы цены на Apple Vision Pro для россиян
Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина
Косатки оказались зажаты льдинами. Видео
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько