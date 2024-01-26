Кулеба призвал не считать неудачи ВСУ предлогом для сокращения помощи

Провал украинского наступления — не повод для сокращения помощи Украине со стороны Запада, заявил Кулеба. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя рискует стать еще хуже. Москва осуждает поставки оружия и оказание иной помощи Киеву

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Неудачи Украины на поле боя не должны быть предлогом для сокращения помощи со стороны западных стран, заявил в интервью Foreign Affairs глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Чтобы бы ни происходило на земле на Украине, это не должно использоваться как предлог для сокращения поддержки», — ответил Кулеба на вопрос о провале контрнаступления ВСУ.

По словам министра, Украина не согласится на прекращение конфликта и на переговоры с Россией и продолжит воевать, даже если столкнется с дефицитом ресурсов из-за сокращения западной помощи. «Каковы расчеты тех, кто хочет отказать Украине в финансовой и военной поддержке? Возможно, их расчет заключается в том, что, если они это сделают, Украина поймет, что пришло время сделать уступки России и начать переговоры с Россией», — сказал Кулеба, вместе с этим исключив такую возможность.

Он отметил, что если Запад не возобновит финансовую поддержку Украине, то ситуация на поле боя станет намного хуже. «Мы уже ощущаем более сильный недостаток артиллерийских боеприпасов, чем два или три месяца назад», — указал министр.

Вашингтон в январе прекратил поставку оружия и военной техники Киеву в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели. В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн. Американский президент Джо Байден просил выделить Киеву более $60 млрд финансирования, но конгресс это решение еще не согласовал.

Согласовать помощь Украине не могут и в Евросоюзе. Осенью 2023 года Еврокомиссия представила пакет помощи для Украины на €50 млрд (кредиты на €33 млрд и гранты на €17 млрд), рассчитанный на четыре года. Однако на саммите ЕС 15 декабря Венгрия наложила вето на выделение этой суммы. Это вынудило ЕС искать путь обхода вето Будапешта.

Москва осуждает поставки оружия и оказание иной помощи Украине. Российский президент Владимир Путин говорил, что Украина — не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность». Глава государства отмечал, что летнее наступление ВСУ полностью провалилось, а потери Украины называл критическими.





