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Суд в Москве заочно арестовал командующего ВМС Украины

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командующего ВМС Украины Неижпапу
Алексей Неижпапа
Алексей Неижпапа (Фото: mil.gov.ua)

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Неижпапе предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Вице-адмиралу вменяют три таких преступления.

Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции Неижпапы в Россию или его задержания на территории страны. МВД объявило Неижпапу в розыск, информация об этом содержится в базе ведомства.

Неижпапа родился 9 октября 1975 года в Севастополе. На службу в ВМС Украины он поступил в 1997 году. Принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Командующим ВМС вице-адмирал стал в 2020 году.

21 апреля Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Его обвинили в организации террористического сообщества, попытке совершения теракта группой лиц по предварительному сговору и проведении незаконных операций со взрывчатыми веществами. ФСБ назвала его организатором взрыва на Крымском мосту, который произошел в октябре прошлого года.

В начале апреля Следственный комитет заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Степану Полтораку из-за гибели жителей Донбасса и разрушения инфраструктуры в период с 2014 по 2019 год в результате обстрелов. Экс-министру вменили общее командование подразделениями украинских вооруженных сил, в результате действий которых были разрушены или частично повреждены 2 тыс. гражданских объектов. По той же причине погибли более 530 и ранены более 970 мирных жителей, полагают в ведомстве.

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