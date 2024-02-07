Посол сообщил о попытках завербовать российских дипломатов в Польше
Сотрудников российского посольства в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, сообщил в интервью «РИА Новости» посол России в Варшаве Сергей Андреев.
«Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено», — сказал дипломат.
В марте 2022 года 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры выслали из Польши. В апреле прошлого года представители польской власти вторглись на территорию школы при российском посольстве.
По словам Андреева, эти события стали самыми чувствительными для работы российских дипломатов в Варшаве. Он отметил, что сотрудники российских загранучреждений в Польше настроены на «профессиональную, добросовестную работу» и уверены в своей правоте, несмотря на «специфические условия», в которых они вынуждены работать.
Москва расценила действия властей Польши на территории школы при посольстве как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. МИД пообещал Польше «жесткий ответ» на «захват школы».
Высланных 45 дипломатов власти Польши заподозрили в шпионаже и работе в интересах России под дипломатическим прикрытием. Андреев заявил, что высланные дипломаты работали «эффективно» и польские власти не имели возможности «противодействовать» этому.
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