Президент Польши Дуда ранее заявил, что Крым исторически является частью России и Украине будет сложно вернуть полуостров. Вице-спикер польского сейма согласился с ним и указал на попытки «навязать проукраинскую политкорректность»

Вице-спикер сейма Польши (нижней палаты парламента) Кшиштоф Босак согласился со словами президента страны Анджеем Дудой о том, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине, передает Do Rzeczy.

«Президент [Дуда] сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии», — заявил вице-спикер.

Он также высказал мнение, что если Украина ждет политкорректности со стороны Польши, то «должна осуществлять встречные шаги». По его словам, между Варшавой и Киевом по-прежнему имеются нерешенные вопросы по поводу «захвата рынка грузоперевозок», а также о большом количестве украинских сельскохозяйственных товаров. «Мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно», — отметил Босак.

О том, что Крым в «большую часть времени находился в руках России» и Украине врядли удастся вернуть его, Дуда заявил 3 февраля. Так, отвечяая на вопрос о том, верит ли он, что Украина вернет Крым, президент сказал, что ему трудно ответить на этот вопрос. «Фактически, если посмотреть с точки зрения истории, большую часть времени он находился в руках России. Деоккупация Крыма — наша общая задача и обязательство перед свободным миром», — отметил Дуда.

О необходимости возврата Крыма неоднократно заявляли украинские власти. Президент Украины Владимир Зеленский называл Крым и Черное море «центром тяжести» военного конфликта с Россией в 2024 году. По его словам, Украине «чрезвычайно важно» изолировать полуостров и подорвать там военные возможности России.

Крым вошел в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, тогда за его присоединение проголосовали более 95% жителей. Руководство Украины и западных стран назвали этот шаг «аннексией», а против ряда россиян и российских компаний были введены санкции США и Евросоюза. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.