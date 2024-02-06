Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры
Выдвинутый от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин направил в Центральную избирательную комиссию России письмо, в котором попросил перенести рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборах президента с 7 на 10 февраля. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.
Надеждин объяснил, что отсрочка позволит «изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения». В письме говорится, что трое уполномоченных политика (больше ЦИК, по словам Надеждина, не допустила), за весь рабочий день смогли соотнести с подписными листами только примерно 3 тыс. строчек ведомости проверки из 60 тыс.
«Абсолютно невозможно просмотреть все замечания ЦИК за сегодняшний день и даже за ночь до утра 7.02.2024», — подчеркнул Надеждин.
Ранее представитель штаба политика Игорь Артемьев сообщил, что ЦИК выявила в собранных подписях 15,348% брака. «Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 тыс. проверенных», — заявил он. В штабе Надеждина объявили, что будут «отбивать подписи»: «Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными».
Всего Надеждин сдал в ЦИК 105 тыс. подписей, а собрать на территории России удалось более 200 тыс., рассказали в его штабе. Избирательная комиссия должна принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля. Надеждин пообещал, что если ЦИК откажет ему в регистрации, он обжалует решение в Верховном суде.
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