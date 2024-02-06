Сунак заявил о готовности Британии отразить возможное нападение России

Великобритания была бы готова отразить нападение со стороны России, если бы та на него пошла, заявил премьер-министр страны Риши Сунак в интервью телеканалу TalkTV.

«Да. Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа», — ответил премьер на вопрос, готово ли королевство дать отпор, если Россия «направит свои орудия» на Великобританию.

«Считаю ли я, что мы хорошо защищены и достаточно инвестировали в оборону? Да, мы находимся на втором месте в НАТО по объемам оборонных расходов», — добавил Сунак.

Он также отметил, что Лондон наращивает инвестиции в оборону, так как ситуация в мире становится все более неспокойной.

Заявления, что Россия может атаковать европейские страны, неоднократно звучали на Западе. Так, президент США Джо Байден утверждал, что «если [российский президент Владимир] Путин возьмет Украину, он не остановится» и нападет на союзников США по Североатлантическому альянсу. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал блок готовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Путин подчеркивал, что у страны нет «никаких резонов» воевать с НАТО, куда входит Великобритания. У Москвы нет ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного интереса так поступать, как и желания испортить отношения со странами блока, отмечал он.

«Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — считает глава государства.

Накануне комитет по обороне при правительстве Соединенного Королевства опубликовал доклад, где говорилось, что британская армия не сможет вести боевые действия в случае масштабной и затяжной войны из-за дефицита личного состава. Авторы доклада призвали правительство ускорить реформы по модернизации военной промышленности и улучшению условий работы обслуживающего персонала.