Сунак заявил о готовности Британии отразить возможное нападение России
Великобритания была бы готова отразить нападение со стороны России, если бы та на него пошла, заявил премьер-министр страны Риши Сунак в интервью телеканалу TalkTV.
«Да. Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа», — ответил премьер на вопрос, готово ли королевство дать отпор, если Россия «направит свои орудия» на Великобританию.
«Считаю ли я, что мы хорошо защищены и достаточно инвестировали в оборону? Да, мы находимся на втором месте в НАТО по объемам оборонных расходов», — добавил Сунак.
Он также отметил, что Лондон наращивает инвестиции в оборону, так как ситуация в мире становится все более неспокойной.
Заявления, что Россия может атаковать европейские страны, неоднократно звучали на Западе. Так, президент США Джо Байден утверждал, что «если [российский президент Владимир] Путин возьмет Украину, он не остановится» и нападет на союзников США по Североатлантическому альянсу. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал блок готовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.
Путин подчеркивал, что у страны нет «никаких резонов» воевать с НАТО, куда входит Великобритания. У Москвы нет ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного интереса так поступать, как и желания испортить отношения со странами блока, отмечал он.
«Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — считает глава государства.
Накануне комитет по обороне при правительстве Соединенного Королевства опубликовал доклад, где говорилось, что британская армия не сможет вести боевые действия в случае масштабной и затяжной войны из-за дефицита личного состава. Авторы доклада призвали правительство ускорить реформы по модернизации военной промышленности и улучшению условий работы обслуживающего персонала.
На связи с проверенными новостями
Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности
«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов
В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео
Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму
По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование
В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько