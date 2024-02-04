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В Британии заявили о неготовности к масштабной и затяжной войне

В правительстве Британии признали неготовность к масштабной и затяжной войне
Британская армия не сможет вести боевые действия в случае масштабной и затяжной войны, пришли к выводу в комитете по обороне Соединенного Королевства. Причиной сочли дефицит личного состава военнослужащих
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Вооруженные силы Великобритании не смогут вести боевые действия в случае масштабной и затяжной войны из-за дефицита личного состава. Об этом говорится в докладе комитета по обороне при правительстве Соединенного Королевства.

«Постоянный поток операций и текущих обязательств привел к тому, что Вооруженным силам не хватает подготовки и ресурсов для ведения боевых действий высокой интенсивности. Несмотря на возможность развертывания в короткие сроки и выполнения обязательств, наше расследование показало, что готовности к тотальной, затяжной войне уделяется недостаточно внимания, и ей необходимо уделять пристальное внимание на постоянной основе», — приводятся в документе слова председателя комитета по обороне Джереми Куина.

Согласно докладу, численность Вооруженных сил Великобритании сокращается быстрее, чем происходит новый набор. В комитете призвали правительство ускорить реформы по модернизации военной промышленности и улучшению условий обслуживающего персонала. В документе также содержится призыв к Минобороны Соединенного Королевства о подготовке графика стимулирования военнослужащих на период до 2030 года.

«Комитет обеспокоен известием о том, что £1,95 млрд, выделенные в рамках бюджета на весну 2023 года, могут быть использованы для покрытия дефицита, а не для пополнения и увеличения запасов», — говорится в докладе.

Однако в комитете по обороне приветствовали планы по улучшению процесса закупок вооружений для поддержания и увеличения промышленного потенциала страны, подчеркнув важность производства боеприпасов как в контексте конфликта на Украине, «так и любой будущей войны».

«Отрадно, что 20 тыс. военнослужащих Великобритании будут развернуты в рамках учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник-2024» — прим. РБК). Именно благодаря подобным учениям мы можем лучше понять нашу готовность и обучиться эффективной работе бок о бок с нашими союзниками по НАТО. Это крупнейшие подобные учения со времен окончания холодной войны: регулярные учения такого рода будут бесценны, и их необходимо проводить на постоянной основе», — считает Куин.

По его словам, британскому правительству предстоит сделать трудный выбор: либо значительно увеличить инвестирование в Вооруженные силы, либо признать, что «правильная расстановка приоритетов в боевых действиях будет означать меньшую доступность для других задач». «Мы должны стратегически подходить к имеющимся у нас ресурсам, в том числе к тому, как поддерживать и пополнять запасы, и подумать о том, как гарантировать, что оборудование, даже после вывода из эксплуатации, не пропадет даром», — заключил он.

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Ранее Sky News сообщал, что США больше не рассматривают армию Великобритании как боевую силу высшего уровня. Агентство со ссылкой на источник называло причиной значительное сокращение ее финансирования в целях экономии, что привело к снижению боеспособности страны.

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В августе 2023 года Financial Times называла численность британских военных, прошедших профессиональную подготовку, в размере 133 570 человек. По данным издания, только с апреля 22-го по апрель 23-го из Вооруженных сил уволились на 5,4 тыс. человек больше, чем поступили на службу в регулярную армию.

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