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Военная операция на Украине ,  
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Шольц заявил, что конца конфликта на Украине «не видно»

Канцлер Германии Олаф Шольц: конца конфликта на Украине не видно
Сюжет
Военная операция на Украине

Конца конфликта на Украине пока «не видно», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с французским премьером Габриэлем Атталем, трансляция шла на странице правительства Франции в X (ранее — Twitter).

«Россия почти два года ведет непримиримую войну против Украины. <...> и конца этому не видно», — сказал канцлер.

По мнению Шольца, Европа должна продолжать поддерживать Киев. Он подчеркнул, что помощь будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

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Киев настаивает, что для прекращения боевых действий необходим полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года. Вторым условием президент страны Владимир Зеленский называл полный возврат ей контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Президент признавал, что конфликт закончится не так быстро, как хотелось бы Киеву, и призывал людей не ожидать сюрпризов, «как к кино».

Российская сторона исключала выполнение требований, которые озвучил Зеленский. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что мир станет возможным только тогда, когда страна достигнет всех целей военной операции. Объявляя о ней в феврале 2022 года, Путин назвал целями денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида».

В октябре 2023-го пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о сроках окончания конфликта на Украине. Путин, в свою очередь, допускал, что появление результатов военной операции на Украине может быть длительным процессом.

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Москва осуждает военную помощь Украине со стороны Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что она не изменит исход конфликта.

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Олаф Шольц Германия Украина Габриэль Атталь Военная операция на Украине урегулирование конфликта
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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