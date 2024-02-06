Шольц заявил, что конца конфликта на Украине «не видно»

Конца конфликта на Украине пока «не видно», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с французским премьером Габриэлем Атталем, трансляция шла на странице правительства Франции в X (ранее — Twitter).

«Россия почти два года ведет непримиримую войну против Украины. <...> и конца этому не видно», — сказал канцлер.

По мнению Шольца, Европа должна продолжать поддерживать Киев. Он подчеркнул, что помощь будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

Киев настаивает, что для прекращения боевых действий необходим полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года. Вторым условием президент страны Владимир Зеленский называл полный возврат ей контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Президент признавал, что конфликт закончится не так быстро, как хотелось бы Киеву, и призывал людей не ожидать сюрпризов, «как к кино».

Российская сторона исключала выполнение требований, которые озвучил Зеленский. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что мир станет возможным только тогда, когда страна достигнет всех целей военной операции. Объявляя о ней в феврале 2022 года, Путин назвал целями денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида».

В октябре 2023-го пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о сроках окончания конфликта на Украине. Путин, в свою очередь, допускал, что появление результатов военной операции на Украине может быть длительным процессом.

Москва осуждает военную помощь Украине со стороны Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что она не изменит исход конфликта.