Посол России предостерег Париж от наращивания поставок оружия Украине
Поставляя оружие Украине и все больше вовлекаясь в конфликт Париж поступает безответственно и опасно, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Комментарий посольства по случаю вызова посла во французский МИД размещен на сайте диппредставительства.
Мешкова вызвали в МИД Франции для демарша в связи с гибелью на Украине двух французских граждан, которые, по версии французской стороны, были волонтерами и занимались оказанием гуманитарной помощи.
«Никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, представлено не было. Со своей стороны, посол указал на отсутствие с французской стороны ответа на обращение Государственной Думы России к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима, а также на безответственность и опасность все более глубокого вовлечения Парижа в украинский конфликт, наращивание поставок на Украину все более разрушительных и смертоносных вооружений», — говорится в заявлении на сайте посолства.
Вместе с этим Мешков выразил возмущение отсутствием с французской стороны какого-либо осуждения «варварских террористических акций киевского режима» — в частности, обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, рынка в Донецке 21 января и пекарни в Лисичанске 3 февраля, повлекших многочисленные жертвы среди мирных жителей.
О том, что Мешкова собираются вызвать в МИД Франции в связи с гибелью двух французских граждан под Херсоном, накануне сообщили источники Reuters. Как сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, двое французских волонтеров были убиты и еще трое ранены в результате атаки беспилотника в Херсонской области. Он назвал это «актом варварства». Минобороны России этот инцидент не комментировало.
В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщала, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции. В Париже заявляли, что у Франции нет наемников как на Украине, так и где-либо еще.
В то же время российское Минобороны с начала конфликта на Украине неоднократно отчитывалось об уничтожении французских наемников. Так, 17 января российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. В ходе атаки погибли более 60 человек, свыше 20 были доставлены в лечебные учреждения, сообщило военное ведомство.
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