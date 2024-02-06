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Военная операция на Украине ,  
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Посол России предостерег Париж от наращивания поставок оружия Украине

Посол Мешков: наращивая поставки оружия Украине Париж поступает безответственно
Сюжет
Военная операция на Украине
Российский посол во Франции предостерег Париж от дальнейшего вовлечения в конфликт на Украине и отметил, что МИД Франции так и не предоставил доказательств того, что двое погибших под Херсоном французов были волонтерами
Посол России во Франции Алексей Мешков
Посол России во Франции Алексей Мешков (Фото: Доминик Бутен / ТАСС)

Поставляя оружие Украине и все больше вовлекаясь в конфликт Париж поступает безответственно и опасно, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Комментарий посольства по случаю вызова посла во французский МИД размещен на сайте диппредставительства.

Мешкова вызвали в МИД Франции для демарша в связи с гибелью на Украине двух французских граждан, которые, по версии французской стороны, были волонтерами и занимались оказанием гуманитарной помощи.

«Никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, представлено не было. Со своей стороны, посол указал на отсутствие с французской стороны ответа на обращение Государственной Думы России к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима, а также на безответственность и опасность все более глубокого вовлечения Парижа в украинский конфликт, наращивание поставок на Украину все более разрушительных и смертоносных вооружений», — говорится в заявлении на сайте посолства.

Вместе с этим Мешков выразил возмущение отсутствием с французской стороны какого-либо осуждения «варварских террористических акций киевского режима» — в частности, обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, рынка в Донецке 21 января и пекарни в Лисичанске 3 февраля, повлекших многочисленные жертвы среди мирных жителей.

Посла России вызовут в МИД Франции после гибели волонтеров в Херсоне
Политика
Стефан Сежурне

О том, что Мешкова собираются вызвать в МИД Франции в связи с гибелью двух французских граждан под Херсоном, накануне сообщили источники Reuters. Как сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, двое французских волонтеров были убиты и еще трое ранены в результате атаки беспилотника в Херсонской области. Он назвал это «актом варварства». Минобороны России этот инцидент не комментировало.

В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщала, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции. В Париже заявляли, что у Франции нет наемников как на Украине, так и где-либо еще.

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В то же время российское Минобороны с начала конфликта на Украине неоднократно отчитывалось об уничтожении французских наемников. Так, 17 января российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. В ходе атаки погибли более 60 человек, свыше 20 были доставлены в лечебные учреждения, сообщило военное ведомство.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
посол России Франция поставки оружия Военная операция на Украине
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