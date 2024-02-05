Следователи назвали три версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии
Среди возможных причин крушения вертолета Ми-8 в Карелии следователи рассматривают три версии — ошибку экипажа, погодные условия и неисправность техники, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«На данный момент приоритетной версии пока нет. Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях», — говорится в сообщении.
Также стало известно, что перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все регламентные процедуры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения в Карелии вертолета Ми-8, на борту которого находились специалисты МЧС.
4 февраля вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в Карелии. Вертолет следовал по маршруту Петрозаводск — Вытегра. На его борту находились три члена экипажа, крушение произошло во время тренировочного полета. Позднее МЧС сообщило, что Ми-8 рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед. Обломки вертолета обнаружили в 11 км от берега на глубине до 50 м. Судном управлял опытный экипаж, сообщали в МЧС. Спасатели для расследования крушения вертолета привлекли более 140 специалистов и 33 единицы техники.
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