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Война санкций ,  
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Венгрия заявила о бессмысленности новых пакетов антироссийских санкций

Сийярто: Венгрия выступает против нового пакета санкций ЕС в отношении России
Сюжет
Война санкций
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press)

Будапешт выступает против новых санкций Евросоюза и не допустит наложения дополнительных ограничений на сотрудничество с Москвой в области энергетики и атомной промышленности.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, передает Mandiner.

По его словам, когда они затронули тему антироссийских санкций, он подчеркнул, что позиция Будапешта не изменилась. «Мы видим, что санкционная политика не удалась, поэтому нет смысла в принятии новых пакетов», — сказал министр.

Сийярто добавил: на переговорах в Брюсселе на уровне послов в прошлые выходные Венгрия ясно дала понять, что «не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС».

«Мы считаем, что пришло время для Евросоюза сосредоточиться на создании мира и создании возможностей для мира, а не на политике санкций», — подчеркнул он.

Венгрия выступает против военной помощи для Украины, а также отказывается поддерживать санкции в отношении России.

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Петер Сийярто

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Евросоюз готовит 13-й пакет санкций против России ко второй годовщине военной операции — 24 февраля 2024 года. По данным Financial Times, в новых ограничениях будет расширен список людей и организаций, на которые распространяются заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС.

Источники Bloomberg назвали готовящийся пакет санкций «скромным» в отличие от предыдущих, поскольку Брюссель вряд ли успеет подготовить новые экономические меры к 24 февраля.

Российские власти называют санкции незаконными и неэффективными.

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Венгрия Евросоюз санкции против России Сийярто Петер
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