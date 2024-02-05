 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава Карелии сообщил, что членов экипажа рухнувшего Ми-8 пока не нашли

Глава Карелии Парфенчиков: членов экипажа рухнувшего Ми-8 пока не нашли
Фото: ГКУ Карельская поисково-спасательная служба
Фото: ГКУ Карельская поисково-спасательная служба

Спасатели не обнаружили членов экипажа вертолета Ми-8, упавшего в Онежское озеро, поиски продолжатся под водой, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

«В акватории Онежского озера в 10 км от с. Деревянное Прионежского района обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС. Члены экипажа, сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида, — не обнаружены», — говорится в сообщении Парфенчикова.

Глава региона уточнил, что специалисты готовятся к погружению.

Следователи назвали три версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии
Общество
Вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь вечером 4 февраля. Позднее в МЧС сообщили, что он рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед. Обломки судна обнаружили в 11 км от берега на глубине до 50 м.

Вертолет принадлежал Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС. По данным ведомства, на его борту находились три члена экипажа, крушение произошло во время тренировочного полета.

В МЧС отмечали, что судном управлял «опытный экипаж с тысячами часов налета», специалисты, которые находились на борту, «неоднократно привлекались к поиску и спасению людей».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

На месте происшествия работают более 140 специалистов и 33 единицы техники. Работы под водой проводят водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС с допуском погружения до 60 м. Для поисков сотрудники ведомства используют телеуправляемый подводный аппарат FALCON (глубина погружения до 300 м).

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Карелия Вертолет Ми-8 авиакатастрофа МЧС
Материалы по теме
Следователи назвали три версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии
Общество
Глава Карелии показал видео с места крушения вертолета Ми-8 МЧС
Общество
СК завел дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Глава WADA заявил о наличии у агентства «атомных бомб» в виде санкций Спорт, 13:47
Кремль заявил о судах на десятки лет по решениям Запада об активах России Политика, 13:39
Драгоценные камни стали рискованным вложением. Какие лучше всего купить Pro, 13:35
Глава Карелии сообщил, что членов экипажа рухнувшего Ми-8 пока не нашли Общество, 13:30
Politico узнало о предложении ЕС ограничить поездки российским дипломатам Политика, 13:27
Правительство Казахстана ушло в отставку Политика, 13:24
Какие услуги заказной разработки софта помогут сэкономить 40% издержек РБК и Softline, 13:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В России стартовали продажи внедорожника из Китая за ₽16 млн Авто, 13:04
Sun узнала об отправке на реабилитацию игрока АПЛ из-за веселящего газа Спорт, 13:03
Песков заявил об отсутствии законов, запрещающих радугу в России Политика, 12:58
При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб глава МЧС ЛНР Общество, 12:56
Песков назвал удар ВСУ по пекарне в Лисичанске террористическим актом Политика, 12:56
«Метафракс» передали в управление «Росхиму» после отмены приватизации Бизнес, 12:52
Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила Финансы, 12:47