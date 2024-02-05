Глава Карелии сообщил, что членов экипажа рухнувшего Ми-8 пока не нашли

Фото: ГКУ Карельская поисково-спасательная служба

Спасатели не обнаружили членов экипажа вертолета Ми-8, упавшего в Онежское озеро, поиски продолжатся под водой, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

«В акватории Онежского озера в 10 км от с. Деревянное Прионежского района обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС. Члены экипажа, сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида, — не обнаружены», — говорится в сообщении Парфенчикова.

Глава региона уточнил, что специалисты готовятся к погружению.

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь вечером 4 февраля. Позднее в МЧС сообщили, что он рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед. Обломки судна обнаружили в 11 км от берега на глубине до 50 м.

Вертолет принадлежал Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС. По данным ведомства, на его борту находились три члена экипажа, крушение произошло во время тренировочного полета.

В МЧС отмечали, что судном управлял «опытный экипаж с тысячами часов налета», специалисты, которые находились на борту, «неоднократно привлекались к поиску и спасению людей».

На месте происшествия работают более 140 специалистов и 33 единицы техники. Работы под водой проводят водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС с допуском погружения до 60 м. Для поисков сотрудники ведомства используют телеуправляемый подводный аппарат FALCON (глубина погружения до 300 м).