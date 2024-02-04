МЧС: В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8, его поиски затруднены непогодой

В Карелии во время непогоды пропал вертолет Ми-8

В районе населенного пункта Деревянное в Карелии перестал выходить на связь вертолет Ми-8, выполнявший тренировочный полет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«На борту три члена экипажа. Организованы поисково-спасательные работы.

К месту следует группировка спасателей на судах на воздушной подушке и снегоходах. В готовность приведен самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту», — добавили там.

Спасатели утонили, что Ми-8 принадлежит ФГБУ «Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России».

В региональном МЧС рассказали «Известиям», что вертолет следовал по маршруту Петрозаводск — Вытегра, его поиски затруднены из-за погодных условий.

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