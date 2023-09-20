 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ВСУ сняли с должности спикера Эштон-Чирилло из-за угроз журналистам

Спикера ВСУ Эштон-Чирилло сняли с поста после угроз российским журналистам
Сюжет
Военная операция на Украине

Представителя Территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сару Эштон-Чирилло сняли с должности после угроз российским журналистам. Об этом сообщил аккаунт сил теробороны в X (бывшее название соцсети — Twitter).

«Заявления сержанта Эштон-Чирилло, высказанные за последние дни, не были одобрены командованием Сил территориальной обороны и командованием ВСУ. <...> Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. <...> Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности до завершения расследования», — отметили в пресс-службе теробороны.

13 сентября в аккаунте Эштон-Чирилло в X появилось видео, где она говорит, что на следующей неделе «любимый пропагандист Кремля», не уточнив, о ком именно идет речь, будет «расплачиваться за свои преступления».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания сержанта на предмет угроз журналистам. Главред телеканала RT Маргарита Симонян заявила, что будет в связи с заявлением представителя ВСУ «обращаться в соответствующие органы и организации».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ВСУ территориальная оборона угрозы
Материалы по теме
Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении
Политика
Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича
Политика
Обвиненного в терроризме журналиста из Дагестана приговорили к 17 годам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,37 (+0,45) Инвестиции, 20 сен, 16:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,39) Инвестиции, 20 сен, 16:42
В МЧС сообщили о найденных телах матери и дочки после взрыва в Балашихе Общество, 00:22
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Путин заявил, что отменяющие русскую культуру люди обкрадывают сами себя Политика, 00:13
Предприятия сообщили о резком замедлении роста отпускных цен Экономика, 00:03
Глава Евросовета предложил Китаю объединить усилия для давления на Россию Политика, 20 сен, 23:54
«Манчестер Юнайтед» продлил до 13 лет серию игр без побед над «Баварией» Спорт, 20 сен, 23:53
Армения обвинила Азербайджан в стрельбе по своей территории Политика, 20 сен, 23:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ВСУ сняли с должности спикера Эштон-Чирилло из-за угроз журналистам Политика, 20 сен, 23:24
Семьям погибших при взрыве газа в Балашихе выплатят по ₽1 млн Общество, 20 сен, 23:16
Польша отказалась от поставок оружия Украине Политика, 20 сен, 22:56
Как власти планируют снизить цены на бензин и закрыть серый экспорт Бизнес, 20 сен, 22:48
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 20 сен, 22:39
Баку попросил проявить терпение из-за гибели российских миротворцев Политика, 20 сен, 22:17
В правительстве предложили изъять «курсовую ренту» у экспортеров Экономика, 20 сен, 22:05