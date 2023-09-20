ВСУ сняли с должности спикера Эштон-Чирилло из-за угроз журналистам

Представителя Территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сару Эштон-Чирилло сняли с должности после угроз российским журналистам. Об этом сообщил аккаунт сил теробороны в X (бывшее название соцсети — Twitter).

«Заявления сержанта Эштон-Чирилло, высказанные за последние дни, не были одобрены командованием Сил территориальной обороны и командованием ВСУ. <...> Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. <...> Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности до завершения расследования», — отметили в пресс-службе теробороны.

13 сентября в аккаунте Эштон-Чирилло в X появилось видео, где она говорит, что на следующей неделе «любимый пропагандист Кремля», не уточнив, о ком именно идет речь, будет «расплачиваться за свои преступления».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания сержанта на предмет угроз журналистам. Главред телеканала RT Маргарита Симонян заявила, что будет в связи с заявлением представителя ВСУ «обращаться в соответствующие органы и организации».