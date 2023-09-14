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Бастрыкин поручил проверить слова представителя ВСУ с угрозой журналистам

Следком проверит представителя ВСУ Эштон-Чирилло на угрозы журналистам из России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сара Эштон-Чирилло
Сара Эштон-Чирилло (Фото: SarahAshtonLV / Twitter)

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные в СМИ высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет угроз журналистам из России, говорится в телеграм-канале СК.

Накануне в аккаунте Эштон-Чирилло в X (ранее — Twitter) появилась видеозапись, где представитель ВСУ говорит, что на следующей неделе «любимый пропагандист Кремля» будет «расплачиваться за свои преступления». О ком именно идет речь — она не уточнила.

Ранее главред телеканала RT Маргарита Симонян заявила, что будет в связи с заявлением представителя ВСУ «обращаться в соответствующие органы и организации».

Военкор Дмитрий Стешин писал в своем телеграм-канале, что видео — фейк, сгенерированный ИИ. Ролик появился спустя несколько часов после релиза сервиса от HeyGen Labs, который переводит видео с участием спикеров с сохранением оригинального голоса, стиля речи и синхронизацией губ с иноязычным текстом. Однако вскоре Стешин удалил свой пост.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц написал в своем телеграм-канале, что даже если видео и фейк, то Эштон-Чирилло ретранслировала эту информацию через верифицированный аккаунт. «Поэтому никакой это не фейк, а прямая угроза терактами российскому журналистскому сообществу от официальных властей Украины», — сообщил он.

Позже сама Эштон-Чирилло подтвердила, что видео — не фейк, и вновь повторила угрозы в адрес «пропагандистов».

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Теги
ВСУ Генпрокуратура Александр Бастрыкин Украина
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