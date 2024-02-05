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Военная операция на Украине ,  
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Хуснуллин назвал условие восстановления Лисичанска по примеру Мариуполя

Вице-премьер Хуснуллин: Лисичанск восстановят по примеру Мариуполя
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на одну из улиц Лисичанска
Вид на одну из улиц Лисичанска (Фото: Александр Река / ТАСС)

Город Лисичанск Луганской народной республики будет восстановлен по примеру Мариуполя. Полноценные строительные работы начнутся, когда от города отодвинут линию соприкосновения, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире «Соловьев Live».

«Как только отодвинется линия соприкосновения, мы уже на примере Мариуполя зайдем в штабном режиме и будем все восстанавливать», — сказал Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что пока стоит «прикладная» задача — обеспечение электричества, водоснабжения и тепла для населения.

Обстановка на месте происшествия в Лисичанске

Работы по восстановлению Мариуполя начались в 2022 году. Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман не исключал, что полное восстановление Мариуполя может занять до пяти лет. Мэр Мариуполя Олег Моргун в июне 2023-го оценил сроки в три года. Хуснуллин в ноябре 2022-го допустил, что город могут восстановить за два года.

Российские силы взяли под контроль Лисичанск в июле 2022 года, за город тогда развернулись тяжелые бои.

Лисичанск — с населением на начало года 103 459 человек — считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».

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Украинские военные 3 июля 2022 года объявили, что вынужденно покинули Лисичанск после тяжелых боев. Такое решение было принято исходя из неравного соотношения сил с Россией и стремления сохранить людей и ресурсы, сообщили тогда в Генштабе ВСУ.

В Киеве заявили, что у российских войск кратное превосходство в количестве артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня и в численности личного состава.

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Теги
Лисичанск восстановление Военная операция на Украине
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