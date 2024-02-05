Суд приговорил к 4 годам директора артели, где погибли 20 человек
Курагинский районный суд приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении гендиректора красноярской золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова за нарушение правил безопасности на предприятии, в результате которого погибли 20 человек, сообщила краевая прокуратура.
Также суд признал виновными начальника участка Андрея Еганова и горного мастера Евгения Александрова. Они и Ковальков обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса).
По данным прокуратуры, они разрабатывали месторождение россыпного золота, нарушая условия проекта и требования безопасности. В 2019 году Ковальков отдал незаконное поручение нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих с целью скрыть загрязнение реки Сеймы сбросами промышленных отходов. Еганов и Александров прекратили сброс грязной воды в руслоотводный речной канал из созданных дамбами водохранилищ.
В итоге в одном из них повысился уровень воды. В результате ее накопления 19 октября 2019 года в полтретьего ночи произошел прорыв каскада из шести самовольно возведенных технологических дамб. Несколько сотен тысяч тонн воды вырвалось на свободу. Огромная волна затопила два вагончика, в которых жили рабочие. Людей эвакуировали из населенного пункта.
Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим и не допустить распространения последствий обрушения на ближайшие населенные пункты. В районе обрушения ввели режим ЧС, власти региона объявили 21 октября днем траура.
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