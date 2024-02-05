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Общественник обратился в Генпрокуратуру после обнаружения в корме мышьяка

Глава ОПИ Павлов обратился в Генпрокуратуру с просьбой изъять корм Hill’s

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Россельхознадзор с просьбой изъять из продажи корма для животных Hill’s и Farmina после обнаружения в них мышьяка, сообщило издание «Известия».

31 января Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию кормов для животных Farmina Pet Foods из Сербии после того, как в них повторно нашли мышьяк. Гендиректор «Фармина» в России Дмитрий Головчан заявил, что уровень мышьяка значительно ниже предельно допустимого уровня, а полный запрет на поставки кормов не вводили, «есть временное ограничение».

За день до этого, 30 января, ведомство приостановило ввоз кормов для животных с итальянского предприятия компании Hill’s («дочка» Colgate-Palmolive) из-за поставок некачественной продукции. В корме для кошек Science Plan обнаружили ДНК «не заявленных в составе растительных компонентов», в частности гороха, сои и рапса.

В связи с этим Павлов призвал российские власти ввести маркировку кормов.

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Фото:Елена Майорова / Global Look Press

«Правительство уже приняло решение о проведении такого эксперимента. Особенно важно это сделать с учетом того, что процесс нарушений у иностранных изготовителей очень высок», — добавил глава ОПИ.

Павлов призвал прекратить продавать как в розницу, так и онлайн некачественные корма.

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В Союзе предприятий зообизнеса в 2021 году оценивали долю импортных кормов для домашних животных на российском рынке примерно в 15%. Россельхознадзор в апреле 2022 года оценивал долю импорта в 7%.

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