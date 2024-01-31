 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Россельхознадзор ограничил ввоз кормов из Сербии из-за мышьяка

Россельхознадзор ограничил ввоз кормов Farmina из-за найденного в них мышьяка
Фото: farmina.com
Фото: farmina.com

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию кормов для животных Farmina Pet Foods после того, как в них повторно нашли мышьяк, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации на сайте компании, у нее есть три предприятия — в Сербии, Италии и Бразилии. Временные ограничения с 31 января введены для сербского предприятия Farmina Pet Foods.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на поставщиков пишет, что фуры с продукцией компании останавливаются на въезде в Россию.

Власти ужесточили меры против кормов Hill's, в которых нашли ДНК гороха
Бизнес
Фото:Yaya Photos / Shutterstock

Накануне, 30 января, Россельхознадзор приостановил ввоз кормов для животных с итальянского предприятия компании Hill’s («дочка» Colgate-Palmolive) из-за поставок некачественной продукции. В ведомстве объяснили РБК, что ограничения связаны с нарушениями «как в работе компетентного ведомства Италии, так и в работе самих производителей кормовой продукции».

По данным Россельхознадзора, в корме для кошек Hill’s Science Plan обнаружили ДНК «не заявленных в составе растительных компонентов», в частности гороха, сои и рапса. В ведомстве заявили, что производитель «вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные с целью снижения себестоимости».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Теги
Россельхознадзор корм для животных запрет на ввоз мышьяк
Материалы по теме
Власти ужесточили меры против кормов Hill's, в которых нашли ДНК гороха
Бизнес
Purina назвала ложью утверждения о судорогах у собак и кошек из-за корма
Бизнес
Генпрокуратура и ФАС проверят цены на корм для домашних животных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 16:54
В Счетной палате сочли неактуальной приватизацию «Почты России» Бизнес, 22:30
Театр сатиры после пожара отменил все спектакли в начале февраля Общество, 22:22
«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Локомотиву» Спорт, 22:09
ФРС оставила без изменений ставку на уровне 5,25–5,5% годовых Инвестиции, 22:05
Для экс-замглавы Минпросвещения запросили 8 лет колонии по делу «Шанинки» Общество, 22:00
Определились все пары 1/4 финала Кубка Азии по футболу Спорт, 21:58
МИД поблагодарил ОАЭ за посредничество при обмене пленных с Украиной Политика, 21:49
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
ЦСКА шестым в Западной конференции вышел в плей-офф КХЛ Спорт, 21:42
Россельхознадзор ограничил ввоз кормов из Сербии из-за мышьяка Бизнес, 21:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:22
Как миллиардер на Harley-Davidson принес присягу и стал королем Малайзии Политика, 21:10
Лидеры фракций Европарламента призвали к срочной помощи Украине Политика, 21:08
В Армении задержали осквернившего мемориал детям-блокадникам мужчину Общество, 21:03
«Безнадежный обман». Владельцы FTX оставили планы восстановить биржу Крипто, 21:02