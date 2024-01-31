Россельхознадзор ограничил ввоз кормов из Сербии из-за мышьяка

Фото: farmina.com

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию кормов для животных Farmina Pet Foods после того, как в них повторно нашли мышьяк, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации на сайте компании, у нее есть три предприятия — в Сербии, Италии и Бразилии. Временные ограничения с 31 января введены для сербского предприятия Farmina Pet Foods.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на поставщиков пишет, что фуры с продукцией компании останавливаются на въезде в Россию.

Накануне, 30 января, Россельхознадзор приостановил ввоз кормов для животных с итальянского предприятия компании Hill’s («дочка» Colgate-Palmolive) из-за поставок некачественной продукции. В ведомстве объяснили РБК, что ограничения связаны с нарушениями «как в работе компетентного ведомства Италии, так и в работе самих производителей кормовой продукции».

По данным Россельхознадзора, в корме для кошек Hill’s Science Plan обнаружили ДНК «не заявленных в составе растительных компонентов», в частности гороха, сои и рапса. В ведомстве заявили, что производитель «вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные с целью снижения себестоимости».