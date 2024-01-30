Россельхознадзор запретил поставки кормов Hill’s
С 6 февраля приостанавливается ввоз кормов для животных с итальянского предприятия компании Hill’s из-за поставок некачественной продукции, объявил Россельхознадзор.
«По результатам проведенной в ноябре 2023 года инспекции предприятий кормового сектора Италии, специалистами Россельхознадзора были выявлены нарушения как в работе компетентного ведомства Италии, так и в работе самих производителей кормовой продукции», — сообщили в ведомстве. Одной из проблем там назвал отсутствие лабораторного контроля за составом кормов.
До этого ведомство приостановило поставки с завода компании в Нидерландах.
«В корме для кошек Hill’s Science Plan были обнаружены ДНК незаявленных в составе растительных компонентов: гороха, сои и рапса. Производитель «премиальных» кормов вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные, с целью снижения себестоимости», — добавили в ведомстве.
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