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Россельхознадзор запретил поставки кормов Hill’s

Россельхознадзор запретил поставки кормов Hill’s в Россию

С 6 февраля приостанавливается ввоз кормов для животных с итальянского предприятия компании Hill’s из-за поставок некачественной продукции, объявил Россельхознадзор.

«По результатам проведенной в ноябре 2023 года инспекции предприятий кормового сектора Италии, специалистами Россельхознадзора были выявлены нарушения как в работе компетентного ведомства Италии, так и в работе самих производителей кормовой продукции», — сообщили в ведомстве. Одной из проблем там назвал отсутствие лабораторного контроля за составом кормов.

До этого ведомство приостановило поставки с завода компании в Нидерландах.

«В корме для кошек Hill’s Science Plan были обнаружены ДНК незаявленных в составе растительных компонентов: гороха, сои и рапса. Производитель «премиальных» кормов вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные, с целью снижения себестоимости», — добавили в ведомстве.

Материал дополняется.

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