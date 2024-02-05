Посол в Гааге Тарабрин: о нападении России на Европу не может быть и речи

Посол в Гааге не нашел у России интереса воевать с Европой

Россия не будет нападать на страны Европы, о чем утверждают военные в западных странах, заявил в интервью «РИА Новости» новый российский посол в Нидерландах и российский постпред при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.

«О «нападении на европейские страны», о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может», — сказал посол.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что у России нет интереса воевать с государства НАТО, как нет территориальных разногласий и экономического смысла в такой войне.

В середине декабря 2023 года Путин заявил, что у Москвы нет территориальных претензий к странам НАТО. Так президент ответил на утверждение американского лидера Джо Байдена о том, что «если Путин возьмет Украину, он не остановится» и нападет на союзников США по Североатлантическому альянсу.

По мнению российского президента, на Западе хотели бы развала России, чтобы затем подчинить себе образовавшиеся новые государства, а также получить их ресурсы.

19 января глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал власти стран — членов Североатлантического альянса приготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Он подчеркнул, что помимо подготовки к мобилизации странам военного блока необходимо наладить производство оружия и боеприпасов, чтобы выпускать их «достаточно быстро и иметь возможность продолжать конфликт».