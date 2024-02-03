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В конгрессе США призвали Байдена «продемонстрировать силу» Ирану

Спикер палаты представителей США назвал провалом стратегию умиротворения Ирана
Спикер палаты представителей назвал «запоздалыми» удары по иранским объектам в Сирии и Ираке, а политику Байдена в отношении Тегерана — катастрофической. По данным CNN, США не будут атаковать территорию Ирана из опасений эскалации

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, республиканец от Луизианы, раскритиковал «политику умиротворения» президента Джо Байдена в отношении Ирана и заявил о ее провале, передает Fox News.

Ночные авиаудары по объектам Тегерана и связанных с ним групп в Ираке и Сирии Джонсон назвал «запоздалым» ответом на атаку дрона по американской базе Tower 22 в Иордании вблизи границы с Сирией 28 января. Тогда погибли трое американских военных, еще более 30 пострадали. Байден говорил, что за нападением стоят поддерживаемые Ираном боевики. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское сопротивление в Ираке», которую поддерживает Тегеран. В Иране при этом заявили, что не имеют отношения к атаке.

По словам Джонсона, гибель американских военных потребовала «четкого и решительного ответа» со стороны администрации Байдена, но власти «прождали неделю и телеграфировали всему миру, в том числе Ирану», каковым будет этот ответ (в Белом доме заранее сообщали о намерении атаковать иранские объекты в Сирии и Ираке). Спикер считает, что такие «чрезмерные сигналы» ослабляют позиции США. «Чтобы способствовать миру, Америка должна демонстрировать силу», — уверен он.

США начали удары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке
Политика
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Администрации Байдена пора признать, что ее политика на Ближнем Востоке была «катастрофической», заявил Джонсон. По его словам, с октября 2023 года, когда началась война между Израилем и ХАМАС, американские военные в регионе подверглись более 150 нападениям «и потратили миллиарды долларов».

Как сообщило Центральное командование США, в ответ на нападение на американскую базу военные в ночь на 3 февраля атаковали в Сирии и Ираке более чем 85 связанных с Ираном целей — командные центры, разведцентры, ракетные установки, склады дронов, а также логистические объекты, по ним выпустили свыше 125 высокоточных боеприпасов. Байден пообещал, что США будут реагировать на случаи нападения на американских военных в регионе и атаки продолжатся. В то же время он сказал, что Вашингтон не ищет конфликта на Ближнем Востоке или где-либо еще.

В конце января Bloomberg писал, что США в качестве ответа на нападения на базу в Иордании рассматривают возможность удара по Ирану, либо атаки на иранских чиновников. Однако CNN со ссылкой на источник в администрации сообщил, что Соединенные Штаты не будут наносить удары по целям на территории Ирана, поскольку это чревато серьезной эскалацией.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран палата представителей США Джо Байден Ближний Восток Ирак Сирия
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