Песков сравнил слова Нуланд о «приятных сюрпризах» со смехом Клинтон

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о «приятных сюрпризах» на поле боя с поведением бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая посмеялась над гибелью ливийского лидера Муамара Каддафи.

Об этом он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», отрывок опубликовал в телеграм-канале автор программы Павел Зарубин.

«Что касается «сюрпризов». Вы знаете, укладывать слово «милый» и «поле боя» в один ассоциативный ряд — это, наверное, знаете, чему сродни? Вы помните госпожу [Хиллари] Клинтон, как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного Каддафи. Видимо, там за океаном так принято, у нас все по-другому», — сказал Песков.

Зарубин вставил в ролик видеофрагмент, на котором Клинтон говорит после смерти Каддафи: «Мы пришли, мы увидели: он умер» — и смеется. Эту фразу бывшая госсекретарь произнесла 20 октября 2011 года, когда еще занимала свой пост, комментируя убийство Каддафи.

Нуланд в конце января посетила Киев во второй раз с начала боевых действий. Во время поездки она заявила, что Украина укрепляет свою оборону, а президента России Владимира Путина «ждут приятные сюрпризы на поле боя».

Песков в ответ на эти слова заявил, что Соединенные Штаты являются прямым участником конфликта России и Украины и провоцируют украинскую сторону на продолжение военных действий. Москва осуждает поставки вооружений Киеву и подчеркивает, что они не изменят исход военной операции.