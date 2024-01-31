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Военная операция на Украине ,  
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В Киев приехала замгоссекретаря США Виктория Нуланд

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев с визитом
Сюжет
Военная операция на Украине
Бриджет Бринк и Виктория Нуланд
Бриджет Бринк и Виктория Нуланд (Фото: USAmbKyiv / Twitter)

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев, сообщила американский посол на Украине Бриджет Бринк в соцсети Х (ранее Twitter).

«Добро пожаловать обратно на Украину», — написала она, прикрепив к публикации их совместную фотографию.

Бринк уточнила, что сегодня они с Нуланд встретятся с руководителями правительства, ветеранами и гражданским обществом.

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Нуланд в последний раз приезжала в Киев в декабре 2022 года. Тогда она высказала мнение, что Россия якобы отказалась от ядерной эскалации после «жестких предупреждений» со стороны других стран, передает «Украинская правда».

Нуланд также заявила, что после этого Москва «перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру».

В МИД России в ответ заявили, что больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе.

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