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Глава МИД Италии назвал убийство Каддафи серьезной ошибкой

Глава МИД Италии Таяни: убийство Каддафи привело к нестабильности в Ливии
Муаммар Каддафи не был «поборником демократии», но его свержение и убийство привели к нестабильности в Африке, считает Антонио Таяни
Муаммар Каддафи
Муаммар Каддафи (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Страны Запада допустили очень серьезную ошибку, когда «позволили» убить бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, считает глава МИД Италии Антонио Таяни.

«Он, возможно, не был поборником демократии, но как только он был убит, в Ливию и в целом в Африку пришла политическая нестабильность», — сказал министр (цитата по Ansa)

Министр и ранее критиковал политику западных государств в отношении Ливии. Например, в 2019 году Таяни, занимавший тогда должность президента Европарламента, упомянул о роли Франции и Великобритании в свержении Каддафи и сказал, что это было ошибкой, которая вызвала хаос. Годом ранее Таяни говорил, что убийство Каддафи поспособствовало миграционному кризису, усилению организаций «Братья Мусульмане» и «Исламское государство» (обе признаны террористическими и запрещены в России).

Каддафи, правивший Ливией 42 года, в 2011 году после серии антиправительственных выступлений был отстранен от власти, когда его противники создали Переходный национальный совет, поддержанный НАТО, и объявили его законной властью в стране. 20 октября 2011 года Кадаффи был убит в окрестностях города Сирт.

В 2010 году Каддафи обращался к странам ЕС с призывом ежегодно выделять €5 млрд на борьбу с нелегальной миграцией из африканских стран, заявив, что иначе «Европа может превратиться в Африку».

После свержения Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство и была разделена между соперничающими администрациями. В Триполи расположилось признанное ООН Правительство национального согласия, а южные и восточные районы страны остались под контролем сил главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара. После переговоров под эгидой ООН противоборствующие стороны подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В 2021 году должны были пройти выборы президента, но они не состоялись, поскольку не удалось согласовать закон, формирующий правовую основу для общенационального голосования.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Муаммар Каддафи Ливия Италия Антонио Таяни Африка
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