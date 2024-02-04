 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Поселившуюся в московском подъезде многодетную семью переселили

Семью, переехавшую из квартиры в подъезд, переселили в центр соцзащиты

Многодетной семье, которая на протяжении некоторого времени жила в подъезде в Москве, окажет помощь соцзащита, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный департамент труда и социальной защиты населения.

«Как только мы узнали о ситуации в многодетной семье, встретились с ними и предложили родителям переехать в один из наших центров, а также всю необходимую помощь с размещением», — сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что в центре размещения семья и животные будут находиться в комфортных условиях. В жилье есть три спальни, кухня и два санузла.

«После того как решится вопрос с арендой квартиры, поможем им с переездом. Мы будем оставаться с семьей на связи и помогать в решении бытовых и юридических вопросов. В настоящее время родители получают все выплаты и льготы от города. Мы также окажем помощь с детьми и их занятиями», — добавили в департаменте соцзащиты.

Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от подоходного налога
Общество
Валентина Матвиенко

3 февраля пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что взяла на контроль «соблюдение жилищных прав троих несовершеннолетних детей и их семьи». В ведомстве рассказали, что, «по предварительным данным, женщина с тремя несовершеннолетними детьми временно разместилась в подъезде жилого дома на улице Тагильская», взяв с собой «мебель, вещи и предметы первой необходимости».

Телеграм-канал SHOT сообщает, что женщине 48 лет и ее зовут Елена. По его данным, в декабре 2023 года она сдала квартиру, арендаторы заплатили за полгода 1,2 млн руб. Телеграм-канал «112» пишет, что сумма составила 1,6 млн руб.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Сдав жилье, женщина с детьми восьми, десяти и 13 лет, тремя кошками и собакой съехала в более дешевую квартиру в Подмосковье, откуда ее выселили из-за питомцев. Люди, которые сняли квартиру на Тагильской улице, съезжать отказались, поскольку женщина не смогла вернуть им деньги.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Москва Семья соцзащита помощь
Материалы по теме
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в России
Общество
Путин заявил о моде на многодетные семьи в России
Общество
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Поселившуюся в московском подъезде многодетную семью переселили Общество, 07:13
Пост посольства США о жирафах собрал тысячи жалоб на фондовый рынок КНР Экономика, 07:02
Дэвид Кэмерон заявил, что время в конфликте на Украине на стороне Запада Политика, 06:19
Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб Политика, 06:11
Никки Хейли заявила, что не верит в теории заговора вокруг Тейлор Свифт Политика, 05:49
Умер фантаст Кристофер Прист, по роману которого Нолан снял фильм Общество, 05:18
Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 46 Общество, 05:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Байден сделал первый шаг к переизбранию президентом США Политика, 04:59
Белый дом счел уловкой помощь Израилю без Украины Политика, 04:28
В ЕП призыв не признавать выборы в России поддержали лишь 29 депутатов Политика, 04:07
Захарова объяснила отъезд артистов из России словами «черт попутал» Политика, 03:38
Aydınlık узнала о плане США заставить Турцию оплатить обслуживание F-35 Политика, 03:22
В Ярославле отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова Политика, 03:15
Киев объяснил сбой на портале госуслуг перегрузкой из-за «Евровидения» Общество, 02:43