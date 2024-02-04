Поселившуюся в московском подъезде многодетную семью переселили

Многодетной семье, которая на протяжении некоторого времени жила в подъезде в Москве, окажет помощь соцзащита, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный департамент труда и социальной защиты населения.

«Как только мы узнали о ситуации в многодетной семье, встретились с ними и предложили родителям переехать в один из наших центров, а также всю необходимую помощь с размещением», — сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что в центре размещения семья и животные будут находиться в комфортных условиях. В жилье есть три спальни, кухня и два санузла.

«После того как решится вопрос с арендой квартиры, поможем им с переездом. Мы будем оставаться с семьей на связи и помогать в решении бытовых и юридических вопросов. В настоящее время родители получают все выплаты и льготы от города. Мы также окажем помощь с детьми и их занятиями», — добавили в департаменте соцзащиты.

3 февраля пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что взяла на контроль «соблюдение жилищных прав троих несовершеннолетних детей и их семьи». В ведомстве рассказали, что, «по предварительным данным, женщина с тремя несовершеннолетними детьми временно разместилась в подъезде жилого дома на улице Тагильская», взяв с собой «мебель, вещи и предметы первой необходимости».

Телеграм-канал SHOT сообщает, что женщине 48 лет и ее зовут Елена. По его данным, в декабре 2023 года она сдала квартиру, арендаторы заплатили за полгода 1,2 млн руб. Телеграм-канал «112» пишет, что сумма составила 1,6 млн руб.

Сдав жилье, женщина с детьми восьми, десяти и 13 лет, тремя кошками и собакой съехала в более дешевую квартиру в Подмосковье, откуда ее выселили из-за питомцев. Люди, которые сняли квартиру на Тагильской улице, съезжать отказались, поскольку женщина не смогла вернуть им деньги.