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Политика ,  
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Путин призвал сделать многодетность нормой жизни

Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора.

«У многих наших народов, слава богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать», — сказал Путин.

По его мнению, «преодолеть сложнейшие демографические вызовы» невозможно только с помощью денег — социальных выплат, пособий, льгот и отдельных программ. Путин признал, что «цифры бюджетных демографических расходов» крайне значимы, но добавил, что «гораздо важнее жизненные ориентиры человека».

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Президент подчеркнул, что семья — это «не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности». По его мнению, на поддержку семьи, материнства и детства должны быть направлены все сферы государственного управления. «Сбережение и приумножение народа России — наша задача на предстоящее десятилетие», — сказал Путин.

Путин напомнил, что недавно подписал указ, объявляющий 2024 год в России Годом семьи. «Такое решение действительно опирается на позицию абсолютного большинства нашего общества», — утверждает он. В указе говорится, что Год семьи в России объявляется «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

Президент неоднократно заявлял, что в России наблюдается крайне сложная ситуация с демографией. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что принимаются меры для того, чтобы подвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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