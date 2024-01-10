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Общество ,  
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Путин заявил о моде на многодетные семьи в России

Путин: радует, что в России становится модным иметь много детей
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Президент Владимир Путин порадовался, что в России становится модным иметь много детей. Об этом он заявил на встрече с жителями Анадыря на Чукотке.

Местный житель Егор Верещагин рассказал главе государства, что у них с женой пятеро детей. Он предложил президенту рассмотреть на федеральном уровне вопрос об освобождении многодетных семей (и родителей, и детей) от налога на единственное жилье.

«Вы знаете, что радует? Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас поздравляем. Радует то, что у нас становится модным иметь много детей», — сказал Путин.

Президент сослался на опросы общественного мнения, согласно которым в 2022 году 60% мужчин и 70% женщин в России хотели бы иметь двух и более детей.

Сколько детей хотят иметь россиянки. Инфографика
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В 2022 году 71,6% российских женщин говорили, что хотят не более двоих детей, показали результаты исследования Росстата, которые были опубликованы в 2023 году. При этом пять лет назад — в 2017 году — о таком желании заявляли 65,3% россиянок.

Доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Однако сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3 п.п. (18,9%), четверых — на 0,5 п.п. (2,9%), а пятерых и более — на 0,3 п.п. (1,9%).

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Кроме того, подросла доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей: на 0,4 п.п., до 2,4%.

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Владимир Путин многодетные семьи Чукотка Анадырь
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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